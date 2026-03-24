Venemaa alustas rindel uut pealetungi. Kaotused on metsikud
Ukrainas algas rinnetel uus aktiivne sõjategevus, mis ukrainlaste väitel on tähendanud Vene vägedele suuri kaotuseid. Ukraina ise üritab ära kasutada USA Starlinki keelamisest tekkinud leviauku Vene sõjakorralduses.
Sügis toob paljud meist tagasi tuttavasse rütmi - puhkuste aeg saab läbi, kontorid täituvad taas ning tööpäevad kolivad tagasi laua taha. Just nüüd on hea aeg vaadata värske pilguga üle ka koht, kus veedame suure osa oma päevast.