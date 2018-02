Pensionilubadus on justkui otse Ladina-Ameerikast

Ainult tellijale

Keskerakonna sõnum erakorralisest pensionitõusust räägib ennekõike sellest, et Keskerakond tahab järgmiste valimiste võtmes kindlustada oma toetust eakate inimeste hulgas, kirjutab suhtekorraldaja Ott Lumi.

Tõsi, seda tehakse võrdlemisi ladinaameerikalikul moel, pakkumata mingitki põhimõttelist lahendust pensionisüsteemi jätkusuutmatusele päriselt, vaid mängides lihtsalt head onu.

Iseküsimus on see, et kas selline ühekordne mõju valijaid enam kõnetab. Ma meenutan, et Mart Siimanni valitsus viis läbi 1998. aastal samasuguse erakorralise pensionitõusu ja poliitilist tolku sellel ei olnud. Kahtlemata on Keskerakonna positsioon teistsugune, aga siiski, kui selgub, et see sõnum, mis on oma olemuselt sügavalt populistlik, ei tööta ka poliitiliselt, siis kaevab Keskerakond iseendale sügavat auku eelarvelises plaanis. Seda muidugi juhul, kui peaks minema nii, et nad on osalised järgmises koalitsioonis.