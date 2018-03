Tallinna–Tartu maantee laenuga neljarajaliseks

Ettevõtjate ridades laenamist ei kardeta. Kui riigilaenu mõttekuses kaheldaksegi, siis pigem selles võtmes, et mine tea, mis see Keskerakond laenurahaga pihta hakkab. Kui paneb pensionitõusu alla või riigipalgaliste armee suurendamisse, siis on küll kuri karjas.

Laenamisvastane hüsteeria tundub olevat Reformierakonna pärand. Halval ajal ei tohtinud laenata, sest aeg oli halb, kes siis halval ajal laenu võtab. Heal ajal ei tohtinud samuti laenata, sest halb aeg võis tagasi tulla. Sedasorti demagoogiast sai oravate valitsuse ajal laenuvastaste DNA-ahel, mis ei taha Keskerakonnagi valitsusegi ajal laguneda või muteeruda.

Päriselt pole laen muidugi loomu poolest ei hea ega kuri, vaid iseenesest täiesti neutraalne finantsinstrument. Toimetuse meelest ei ole laenamises midagi ebaväärikat. Kui me paneme laenuraha millessegi, mida meil päriselt ka vaja on ja mis jääb teenima tulevaidki põlvi – nagu näiteks Tallinna–Tartu maantee – siis ei päranda me järeltulijaile mitte eelkõige laenumakseid, vaid selle, mille oleme laenu eest saanud – koos tuluga, mida see rahapaigutus on teenida aidanud. Loomulikult ei lubaks me valitsusel laenuraha jooksvate kulude või valimislubaduste täitmise alla panna. Aga see jutt, et laen ise on paha, on ajast ja arust.