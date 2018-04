Roheline rahapaigutus tasub end ära

Ainult tellijale

Kadi Tuul 06. aprill 2018, 06:00

Skandinaavia maades moodustab haljastussektor täiesti märgatava osakese majanduses, meil on asi sellest kaugel, kirjutab maastikukujunduse konsultant Kadi Tuul.

Skandinaavia maade heaoluühiskond ja puhas loodus on tuntud kogu maailmas. Rohekeskkonda investeerijad ei ole Põhjamaades mitte ainult riik ja omavalitsus, nagu Eestis eeldatakse. Ettevõtetele ülioluline mainekujundus algab ärikinnistute professionaalselt kujundatud ja heal tasemel hoolitsetud haljastusest. Samavõrra kui hästiistuv ülikond on eduka ärimehe visiitkaart, on seda ka ärikinnistu miljöö ning laiemalt kogu piirkonna miljöö, kus äri paikneb.

Eesti ettevõtted reklaamivad end samuti puhta loodusega, tegelikult eeldades, et see puhas loodus on iseeneslikult eksisteeriv ja alati ärilistel eesmärkidel reklaamlugudes tasuta kasutatav. Siiani see võis nii ollagi, kuid muutunud metsapoliitika ja laienev loodusvarade ärakasutamine seda enam ei toeta. Ärimeestel endil on vaja alustada investeerimist rohekeskkonda ning kõige lihtsam on alustada omaenda firma kinnistul.