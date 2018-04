Kas elektriautod tagavad säästu?

Ainult tellijale

Kadri Mats 10. aprill 2018, 06:00

Prognoosi kohaselt on lähitulevik eelkõige elektritranspordi päralt, kuid see eeldab, et elektrivõrk ja asulate infrastruktuur arengule jalgu ei jää, kirjutab Arenguseire Keskuse projektijuht Kadri Mats.

Aastaks 2050 elab ligikaudu 70% maailma rahvastikust linnades, prognoosib Maailma Majandusfoorum. Linnastumisega kaasnev saastatuse kasv ja suurenevad liiklusummikud panevad linnasid otsima jätkusuutlikke, taskukohaseid, turvalisi ja kasutajasõbralikke lahendusi inimeste mobiilsuse parandamiseks. Nii näiteks on Hiina teatanud, et kavatseb lähitulevikus keelustada fossiilsetel kütustel sõitvate autode tootmise ja müümise ning teeb jõupingutusi oma ühistranspordi elektrifitseerimiseks. Saksamaal on loodud riiklik elektromobiilsusplatvorm, mille ülesanne on välja töötada linnade elektromobiilsust soodustavaid regulatsioone.