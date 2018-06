Börsipidu keset koduhoovi

Ainult tellijale

Birjo Must

Birjo Must

Birjo Must

Ainult tellijale

Tallinna Sadama börsidebüüt tõi investeerimismaailmaga tutvuma tuhandeid inimesi, kuid aktiivsete investorite kasvatamisega oleme jõudnud alles poolele teele, kirjutab ajakirjanik Birjo Must.

Eesmärk teha sadamafirmast rahvaaktsia sai täidetud – aktsiaid ostis ligi 14 000 Eesti jaeinvestorit ja viimase kuu jooksul avati koguni 5262 uut väärtpaberikontot. Mis tähendab, et silmapaistev osa sadamafirma värsketest omanikest teeb investeerimismaailmas esimesi arglikke samme. Meedias nähtust võib eeldada, et nende seas on nii riigikogu liikmeid kui ka koduperenaisi. Sealhulgas ka mina ja kümned inimesed minu tutvusringkonnast.

Üks esmaseid eesmärke – kodubörsi elavdamine – saab vähemalt momendiks täidetud. Nüüd on aga tarvis vaadata, mis saab edasi.