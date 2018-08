Miks sul veel elektriautot pole?

Ainult tellijale

Järjest soodsamaks muutuvad elektriautod jõuavad prognooside kohaselt massidesse järgmise kümnendi keskel, kuid kui Eesti tahab selle sektori kiirest kasvust kasu lõigata, tuleb sinna panustada juba täna, kirjutab Elektritransport OÜ juhatuse liige Raul Potisepp.

Sõidukite elektrifitseerimise ajastu on alanud ja see on pöördumatu. Peaaegu kõik suuremad autotootjad on avalikult välja öelnud, et alustavad oma mudelite elektrifitseerimisega. Reuters kirjutas hiljuti, et autotootjad investeerivad vähemalt 90 miljardit järgnevate aastate jooksul elektriautode tootmisesse.

Ühelt poolt on elektriautodesse investeerimise põhjus akutehnoloogiate arengus. Rahvusvahelise Energiaagentuuri andmetel on akude hinnad langenud viimase üheksa aasta jooksul neljakordselt ning akude energia tihendus kasvanud kuuekordselt. Kui 2014. aastal maksid populaarsemate elektriautode akud ligikaudu 18 000 eurot ehk pool auto hinnast, siis nüüd maksab sama aku ligikaudu 6000 eurot ehk kolm korda vähem.

Teine põhjus, miks autotootjad investeerivad oma mudelite elektrifitseerimisse, on seadused ja vajadus liikuda keskkonnasõbralikumate tehnoloogiate poole. Euroopa Liit on sätestanud, et 2021. aastal peab olema autotootja masinapargi keskmine süsinikdioksiidi heide 95 grammi kilomeetri kohta ning 2030. aastal sellest veel 30% vähem.