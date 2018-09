Vagadus pole voorus

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Kui ma oleks kirikuinimene, meeldiks mulle mõte kuulumisest rikkasse kirikusse, kirjutab Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Ja seda sugugi mitte otsese omakasu pärast, vaid sellepärast, et targalt majandav kirik mõjuks jätkusuutlikuna ning saaks kogukonnale head teha.

Reedene Äripäev kirjutas, et kui Euroopas investeerib mitu kirikut aktsiatesse ja muudesse varaklassidesse, on meie kirikud konservatiivsed ja investeerivad eestlastele omaselt kinnisvarasse. Ja kui raha oleks, investeeriks ikka kinnisvarasse, nagu kinnitas roomakatoliku kiriku tegevjuht Bogdan Ljutjuk.

Samal ajal on meie lähiriikide kirikud enam kui progressiivsed: Rootsi, Soome ja Inglise kirikul on aktiivne ja tootlik investeerimisportfell. Inglise kirikusse kuulub suisa 35 eksperdist kuuluv investeerimisnõukogu, mille liikmed panevad pead kokku ja otsustavad, kuhu kiriku raha suunata. 30 aasta tootlus on Inglise kiriku portfellil pea 10%, kusjuures 2016. aastal kerkis see suisa 17,1%ni.