Uue aasta suurim risk on arutu kulutamine

Kas järgmine aasta tuleb Eesti jaoks parem või halvem kui lõppev? Usun, et vastus sellele sõltub suuresti vastajast. Inimene, kes oskab anda ja säästa, on õnnelik igal aastal, kirjutab EELK peapiiskop Urmas Viilma.

Urmas Viilma Foto: Mihkel Maripuu, Postimees/Scanpix

Arvan, et parem-halvem tunnetus on paljuski inimeste peas kinni. Loomulikult on ka objektiivsemaid näitajaid kui inimese tundeskaala. Näiteks see, kui palju inimesed suudavad panna kõrvale teenitavast sissetulekust säästudeks.