Pank: kõik riskid on maandatud

Sadadel tuhandetel eestlastel on Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks valminud sari "Pank" vaadatud. Selgelt on keerulises ja tumedas seriaalis - mis iseenesest ongi moodne romaan - midagi, mis suutis puudutada erinevaid inimesi erinevatest põlvkondadest, kirjutab ajakirjanik Anvar Samost.

Anvar Samost Foto: Andras Kralla

Ka välismaal, seal, kus suur osa ajaloost on Eestiga sarnane ja kood ühine, ei läinud kuuldavasti "Panga" lugu kaduma. Paar vana tuttavat Lätist, kus "Pank" avalik-õiguslikus televisioonis jooksis, on teada andnud, et Eesti uue aja kangelaseepos paneb mõtlema ja lähiajaloo valikuid uue pilguga hindama ka neid. (Teiste riikide osas kahtlen, kuigi mine tea.)