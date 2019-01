Kuhu liigub Eesti tööjõud?

Pole imestada, et töötajad liiguvad sinna, kus makstakse paremat palka, kuid kõrgem palk ei tähenda alati suuremat tootlikkust, kirjutab Eesti Panga ökonomist Kaspar Oja.

Kaspar Oja.

Viimastel aastatel on suurenenud töölkäijate arv ja järjest enam vahetatakse ka töökohti. IT ning äriteenuste sektoris on tekkinud juurde arvukalt uusi töökohti ja harudes, mille konkurentsivõime on langenud, on tõenäoliselt palju töökohti kadunud. Kuidas mõjutab aga uute töökohtade teke majanduse struktuuri? Kas hõive suureneb pigem tootlikumates majandusharudes?