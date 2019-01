Maksuamet, kus on intress?

Maksu- ja tolliamet on eestlastele võlgu 141 miljonit eurot enammakstud tulumaksu, mille pealt oleks viisakas tasuda intressi vähemalt mahus, mida riigiasutus ise oma võlgnikelt on harjunud sisse nõudma, leiab börsitoimetuse ajakirjanik Indrek Mäe.

Indrek Mäe. Foto: Andres Haabu Jaga lugu:

Eilse teate kohaselt saavad eelmisel aastal ettenähtust vähem maksuvaba tulu kasutanud inimesed küsida tagasi kokku 141 miljonit eurot tulumaksu. Seejuures on maksuameti esialgsetel andmetel üle poole ehk 52 protsenti tulusaajatest kasutanud tulumaksuvabastust vähem kui ette nähtud. See tähendab, et rohkem kui pool miljonit eestlast on andnud Eesti riigile laenu.