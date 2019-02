Tööandjad, makske korralikku palka!

Tööandjad peaksid töötajatele maksma palka nii palju, kui vähegi võimalik, ja hoolitsema tööjõu heaolu eest, sest muidu pole ühel hetkel ei töötajaid ega tarbijaid, kirjutab Eesti Ametiühingute Keskliidu juhatuse liige ja Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühingu esimees Jüri Lember.

Jüri Lember. Foto: Andras Kralla Jaga pilti:

Tuleb nõustuda Kai Realo konstateeringuga (Äripäev 11.02.2019 „Eesti riigi juhid ei tegele juhtimisega“), et riigi tegelik juhtimine on üpris sageli, kui mitte enamikul juhtudel jäetud ametnike armee kanda. Ametnikud tunduvad meil olevat kõigis riigi asjus kõige pädevam inimrühm, sest poliitikud kipuvad nende arvamust tõesti kullana võtma. Samas on ametnikkonna puhul taustaks olematu pädevuste hindamise ja töökogemuse arvestamise süsteem ja suur tööjõu voolavus, mis võimaldab kohe pärast kõrgkooli saada üsna vastutusrikkad tööpostid. Ja jamad ongi majas.