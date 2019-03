Võistlussport kui hasartmäng

Hasartmänguseaduse järgi on ka spordivõistlused hasartmängud, kuid § 2 lõige 5 kohaselt nende suhtes seadust ei rakendata. Paisuv dopinguskandaal tekitab kahtlusi selle erandi õigustatuses, kirjutab ajakirja Imeline Ajalugu toimetaja Alo Lõhmus.

Alo Lõhmus Foto: Andras Kralla

Üha enam tundub, et tipptasemel võistlussporti eristab tavalisest hasartmängust vaid see, et lisaks suurele rahale on panuseks ka sportlase tervis, elu ja maine. Kui kasiinos end paljaks mänginu võib saada uue võimaluse, siis oma maine või tervise kaotanud sportlane enam ei saa. Seetõttu vajaks võistlussport ehk karmimatki piiramist kui muud hasartmängud.