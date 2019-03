Kaja võinuks küünitada kõrgemale

Valitsuse tegemine on praegu hoopis tagantpoolt teise tulemuse teinud Isamaa ja Helir-Valdor Seedri kätes, kirjutab ettevõtja Peeter Kungla.

Peeter Kungla

Kujutan ette, et Kaja Kallas neab neil päevil oma sugu- ja nimesõsarat Kristinat ja tema juhitud Eesti 200 küll maa- ja merepõhja. Ise ei saanud areenile sissegi ja ikka said sellise sabotaažiga hakkama, et valimiste võitja avapauk tabas teda ennast nii õnnetult jalga, et jalalaba otsast ära.