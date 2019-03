Uus Põhjala: värske ja võimas sillaehitaja

Senist mõistet Põhjamaadest tuleb laiendada Eestiga ning seista ühiselt vabakaubanduse, kiire tehnoloogilise arengu ja USAga suhete parandamise eest, kirjutavad mõttekoja Nordic West Office juht Risto E. J. Penttilä ning kommunikatsiooniettevõtte Miltton New Nordics juht Annika Arras.

Risto E. J. Penttilä Foto: erakogu

Annika Arras. Foto: erakogu

Vaadates maailmas toimuvat on selge, et tuleb leida värskeid ideid läänemaailma tuleviku kindlustamiseks. Muidugi võivad heaoluühiskonna lipulaevadest Põhjamaad jääda ka isekeskis praalima, kui hästi nende riikides asjad on, ent tark ja vastutustundlik on vaadata tulevikku ning mõelda sellele, mida me saaksime üheskoos teha jätkusuutlikuma ühiskonna heaks.