Tööd saab teha ka ennast hävitamata

Et edukad olla, tuleb tööohutuskultuuri parandada ja tööohutuskasvatusele läheneda süsteemselt, inimese kogu elukaart arvestavalt, kirjutab Must Maja OÜ tööohutuse audiitor, -koolitaja ja eTOM visionäär Tarmo Nakkurt arvamuskonkursile Edukas Eesti saadetud artiklis.

Tarmo Nakkurt. Foto: erakogu

Tööikka jõudnud inimene on suurelt jaolt väljakujunenud isiksus kõigi oma arusaamade, hoiakute ja baasteadmistega, mille ümberkujundamine on keerulisem, kui me tunnistada sooviksime. Täna on riik – aga riik oleme meie – heitnud sundimatu elegantsiga väga olulise osa tegemata tööst ettevõtjate õlule, sisuliselt nõudes ettevõtjatelt töötajate arusaamade hilinenud ümberkujundamist ja -kasvatamist, koolitamist, juhendamist ning töötajatele sobivate tingimuste loomist, et nood saaks töötada ohutult ja oma tervist säästvalt.