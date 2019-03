Õpipoisiõpe kõrgharidusse!

Töömuutuste kiirenedes muutub töökohtadel õppimine ehk tööl õppimine kõige laiemas mõttes – nii töö jaoks, töö käigus, töö tulemusel – elukestva õppimise osana üha olulisemaks, kirjutab Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi professor Krista Loogma.

Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi professor Krista Loogma. Foto: erakogu

Tööl õppimises nähakse ka olulist, kuid tihti alakasutatud ressurssi hariduse ja tööturu vaheliste mittekattuvuste tasandamiseks. Majandusvaldkondades on tööpõhise õppimise olukord üpris erinev. Töökeskkonnas õppimise osatähtsus mitteformaalsel viisil on suur teadmusmahukates valdkondades (töö ongi õppimine). Samas on valdkondi, kus see pole nii endast mõistetav, kuigi suur osa sellest õppimisest toimub iseenesest, töö kõrvalproduktina ja asjaosalistele tihti märkamatult teevad Euroopa Liit ja riigid pingutusi, et töökohtadel õppimist ka haridustunnistustes arvestada.