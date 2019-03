Beckham meie saunas ehk lugu müüb

Ilma hea ning eristuva tooteta ei ole maailmavallutusplaane mõtet teha, lisaks peab olema oma lugu ning oskus seda jutustada, kirjutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane.

EASi ettevõtluskeskuse direktor Tanel Rebane. Foto: Erakogu

Hiljuti teatas Eesti rõivatootja Baltika, et lõpetab Eestis tootmise, sellele järgnes sarnane uudis ka Sangarilt. Kodumaist toodangut hindava kliendina on seda valulik lugeda, kuid samas aitab see paremini mõista tegelikkust, kus senised ärimudelid enam lihtsalt ei toimi. Välisturgudel edu saavutamiseks vajavad Eesti ettevõtted mitte ainult kvaliteetseid ja eristuvaid tooteid, vaid ka oma lugu ning oskust seda haaravalt jutustada.