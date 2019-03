Lugejakiri: pensioni teine sammas tuleks ära kaotada

Foto: Raul Mee

Kuulutada teine sammas vabatahtlikuks ei ole Helir-Valdor Seederil hea mõte, kuid asjal on mõtet siis, kui teine sammas üldse kaotada, kirjutab Äripäeva lugeja Mati Laats.

Tuletame meelde, et teisest sambast rebivad tükke pangad, kindlustusseltsid, inflatsioon ja riik 20% tulumaksuga. On käidud välja idee, et riik võiks hakata haldama teist sammast, viletsate aegade puhul saaks tulemusi reguleerida ka tulumaksu määra alandamisega jne, kuid ka see pole hea lahendus.