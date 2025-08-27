Äripäev
Eesti energiatulevik: miks investeerivad ettevõtted üha rohkem salvestuslahendustesse

Eesti energiasüsteem seisab teelahkmel, kus ühelt poolt on surve vähendada kasvuhoonegaaside emissioone ning teisalt tagada varustuskindlus ja konkurentsivõime rahvusvahelisel turul. Taastuvenergia areng on vältimatu samm, kuid seda saadab küsimus: kas meie sõltuvus välismaistest tehnoloogiatest ei suurene veelgi? Paneelid, inverterid ja akud vajavad materjale ning tootmisvõimsusi, mida Euroopas napib. Samas pakub taastuvenergia mitmeid strateegilisi eeliseid.
Kui taastuvenergia lahendused kord Eestis püsti pannakse, toodavad need pikki aastaid kohalikku energiat, mida keegi enam ära võtta ei saa. Õige käidu ja hooldusega saab seadmete eluiga pikendada ning materjalide ümbertöötlemine annab võimaluse tehnoloogiat osaliselt taaskasutada. Selline lähenemine vähendab sõltuvust fossiilkütustest ja loob uut väärtust ka majandusele.
Oluline on aga mõista, et päike ei paista ja tuul ei puhu alati siis, kui tarbimine on kõrge. See tähendab, et taastuvenergia sujuvaks integreerimiseks on vaja tugevat balansseerimismehhanismi. Gaasijaamad ja salvestustehnoloogiad – alates liitiumioonakudest kuni pump-hüdro ja vesinikuni – täidavad seda rolli. Eestis on hetkel kõige realistlikum ja kiiremini kasutatav lahendus liitiumioonaku, mis pakub paindlikkust nii hinna kui ka skaleeritavuse osas. Just siin saabki akusalvestus oma tõelise rolli – siduda taastuvenergia süsteemi töökindlaks tervikuks.

Akude roll energiasüsteemis

Elektrisüsteemis peab igal ajahetkel tootmine ja tarbimine olema täpses tasakaalus. Kui see tasakaal kaob, hakkab süsteemi sagedus kõikuma ja võib põhjustada laiaulatuslikke elektrikatkestusi. Näiteks kui päike kaob ootamatult pilve taha või suurem jaam, näiteks Auvere, seiskub avarii tõttu, tekib hetkega energiadefitsiit. Generaatorid ei suuda samal sagedusel enam piisavalt energiat anda, sagedus langeb ning seadmed võivad välja lülituda. Vastupidine olukord tekib siis, kui tootmist on liiga palju – näiteks selge taeva ja rohke päikesevalguse ajal, kuid tarbimine järsult langeb. Ka siis hakkab sagedus kasvama ohtlikule tasemele. Mõlemal juhul on tulemuseks risk süsteemi stabiilsusele.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Akud on siin ülioluline lüli. Nad laevad end, kui süsteemis on ületootmine, ja annavad võrku tagasi, kui tekib puudujääk. Erinevalt traditsioonilistest jaamadest suudavad akud reageerida sekundite jooksul, aidates vältida süsteemi kokkuvarisemist. Näiteks FCR-turul (sageduse kohene stabiliseerimine) aktiveerub aku automaatselt, aFRR-turul jõuab aku täisvõimsuseni 5 minutiga ja mFRR-turul 15 minutiga. Selline paindlikkus tähendab, et üks ja sama akulahendus võib osaleda eri aegadel mitmel erineval turul, pakkudes teenuseid vastavalt süsteemi vajadusele.
Praktiline näide: kui ühel õhtul on tarbimine kõrge ja elektri hind Nord Pooli turul tõuseb 150 €/MWh-ni, saab aku müüa oma salvestatud energiat just sel ajal. Kui aga öösel hind langeb 30 €/MWh-ni, saab aku laadida odavamat elektrit. Veelgi olulisem on, et aku suudab aidata hoida kogu süsteemi stabiilsust – kui tootmise ja tarbimise tasakaal kõigub, panustab aku lisa energia tootmise või tarbimisega, et hoida sagedus lubatud piirides. See loob lisaks rahalisele väärtusele ka varustuskindlust, mis on kogu riigi majanduse ja julgeoleku seisukohalt kriitiline.

Ärimudelid akudega

Akusalvestuse ärimudelid on paindlikud, sest tehnoloogia saab osaleda pea kõigil elektriturgudel. Päev-ette ja tunni-sisesel turul võimaldab aku salvestada energiat odavamatel tundidel ning kasutada või müüa seda kallimatel tundidel. Balansseerimisturgudel saab aku reserveerida oma võimsust 15-minutilisteks ajavahemikeks, pakkudes üles- või allaregulatsiooni vastavalt vajadusele. See aitab hoida süsteemi stabiilsust ja väldib rikkeid.
Virtuaalse elektrijaama teenuse kaudu liidetakse väiksemad seadmed suureks portfelliks, mida juhitakse tsentraalselt. Eestis pakuvad seda teenust juba mitmed ettevõtted ja akuprojektid võivad sellises skeemis saavutada tootluse üle 50% aastas, eeldusel et kasutatakse 1,7–2,5 laadimistsüklit päevas. Sellise koormusega tasub aku projekt end ära juba 2 aastaga, samas kui tootja garantii tagab vähemalt 6500 tsüklit. See tähendab, et aku saab turul edukalt osaleda veel vähemalt 8 aastat, pakkudes pidevat lisatulu. Päikesejaamaga kombineeritult võib salvestuslahendus suurendada investeeringu tootlust ligikaudu 20% aastas.

Levinumad vead akude valikul

Sageli tehakse akude valikul vigu, mis võivad hiljem osutuda kulukaks. Suurim oht on lähtuda ainult madalaimast hinnast. Odavam lahendus võib küll vähendada esialgset investeeringut, kuid pikemas perspektiivis osutub see vähem töökindlaks või ei sobi näiteks balansseerimisturul osalemiseks.
LCOS ehk salvestuse tasandatud omahind on siin peamine mõõdik. Selle väärtust mõjutavad mitmed tegurid:
  • Aku ostuhind ja tegelik netomahutavus (tootja nominaalsest mahust saab kasutada tavaliselt vaid ~90%).
  • Eluiga, mida määravad tsüklite arv või läbilastud energia kogu eluea jooksul.
  • Tsüklikaod ehk round-trip efficiency (RTE).
  • Hoolduskulud, mis sõltuvad tootjast ja võivad olla märkimisväärsed.
  • Töökindlus (availability), mis määrab seadme võime turul järjepidevalt osaleda.
Näiteks Huawei akud, mida RMEnergy pakub, on osutunud LCOS-i poolest konkurentsivõimeliseks isegi odavamate brändidega võrreldes, kuna kõrge töökindlus ja madalad hoolduskulud vähendavad pikas plaanis kogukulu. Lisaks, kui tööstusel on plaanis kasutada saarerežiimi talitlust, peab järgima, kas pakutud aku lahendus suudab seda tagada ilma lisaseadmeteta. Huaweil on see võimekus olemas, mis on oluline lisandväärtus.
Seega ei pruugi odavaim lahendus olla kõige kasulikum – vastupidi, see võib projekti teha hoopis mittetasuvaks.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Riigi initsiatiiv näitab suunda

Lisaks kommertskasule aitavad salvestuslahendused suurendada ettevõtete varustuskindlust. PRIA pakub toiduainetööstustele salvestuslahenduste toetusi, mille taotluste periood on 27. augustist kuni 10. septembrini. Toetuse määr võib ulatuda kuni 50%-ni, sõltuvalt ettevõtte suurusest ja lahendusest. Taotluse koostamisel on oluline kvaliteet ja sobivus toetuse eesmärkidega.
RMEnergy aitab kliente nii taotluste koostamisel kui ka optimaalse lahenduse valikul, et tagada parim investeering.
RMEnergy teenused

RMEnergy pakub terviklahendust alates projekteerimisest kuni seadmete käivituse ja testimiseni. Meie teenused hõlmavad erinevate toetuste taotluste koostamise abi, tehnilise projekti ettevalmistamist, akude tarnet, paigaldust, kooskõlastusi võrguoperaatoriga, süsteemi käivitust ja katsetust. Kuna tagame ka hoolduse vähemalt garantiiperioodi jooksul, teeme koostööd kindlate tootjatega, kes pakuvad turu parimaid tehnilisi näitajaid ja töökindlust. Näiteks Huawei akud, mida peetakse premium-klassi toodeteks, on end tõestanud nii kõrge töökindluse kui ka soodsa LCOS-i poolest. Samas jääb lõplik valik kliendile, kellele toome alati välja ka võrdluse “odavamate” lahendustega. Meie eesmärk on tagada, et klient saaks parima kombinatsiooni töökindlusest ja tasuvusest.

Tutvu meie toodetega ja tee meile päring SIIN.

