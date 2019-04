Valitsuse europoliitika viib riigi suurde laenuorjusesse

Valitsus peab taotlema Euroopa Komisjonilt Eestile erandit majandusterritooriumi kaheks jagamiseks: 425 000 elanikuga Tallinna linn ja 891 000 elanikuga muu Eesti, kirjutab Vabaerakonna esimees Kaul Nurm.

Kaul Nurm. Foto: Kaupo Kikkas

Rahandusministeerium avaldas selle nädala esmaspäeval uudise, et valitsus võtab 215 miljonit eurot laenu selleks, et kaasfinantseerida Euroopa Liidu toetustega teostatavaid projekte. Kokku laenab Eesti riik Euroopa Liidu finantsperioodi 2014-2020 struktuurifondide toetuste Eesti riigi poolse omaosaluse finantseerimiseks 600 miljonit eurot, et saada niisiis kätte 3,6 miljardit eurot abi.