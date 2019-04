Rumal poliitika ohustab pensionivara

Pikaajaline kokkulepe, nagu pensioni teine sammas, vajab usaldusväärsust ja ettearvatavust. Kui lepet murtakse, kaob usk, et seda enam ei tehta, kirjutab riigikogu liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd (Reformierakond).

Aivar Sõerd Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Eesti pensionäride vaesusrisk on Euroopa Liidu suurim. Kohustusliku kogumispensioni mõte on toetada riiklikku pensionikindlustust, et tagada suurem sissetulek pensionipõlveks. Uus võimuliit lubab teise pensionisamba säilitada, aga sellest saaks avalduse alusel lahkuda. Lahkujad saaksid ühe alternatiivina võimaluse korraldada ise oma pensionivara kogumist investeerimiskonto kaudu.