Kas suudame vigadest õppida?

Palgakasvu mootoriks ei saa jääda avaliku sektori palga kasv. Maksurahast maksu laekumine ei tee ühiskonda jõukamaks, kirjutab ettevõtja Eugen Veges.

Eugen Veges Foto: Andras Kralla

Statistikaameti andmetel on hõivatud ametikohti 587 045 (2018, IV kvartal). Miinimumpalka või sellest väiksemat palka teenib palgasaajatest ligi viiendik (hinnanguliselt 115 000). Politsei- ja piirivalveameti andmetel anti 2018. aasta esimese kümne kuuga välja 13 410 ajutist tööluba. Tegemist on töötasuga, mis meie inimeste toidulauale ei jõua. Eestis on 349 629 riikliku pensioni saajat (2018, sotsiaalkindlustusamet).