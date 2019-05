Le Pen poetas EKRE-le Putinilt laenatud õnnistust

Marine Le Peni visiit Eestisse teenis talle eesmärki luua võimalikult lai rahvuspopulistlik tiib järgmises europarlamendi koosseisus. EKRE seisukohast on Le Peni visiit signaal valijatele – me pole rahvusvahelisel tasandil isoleeritud, meil on haaret. Sisuliselt on aga EKRE-l ja Le Peni juhitud Rassamblement Nationalil vähe ühist, kirjutab suhtekorraldaja, rahvusvaheliste suhete magister Vootele Päi.

Vootele Päi Foto: ANDRES RAUDJALG

Marine Le Pen võttis võimu läbi n-ö isatapu, kõrvaldades Jean-Marie Le Peni, tuues ettekäändeks viimase antisemiitlikud vaated, mis kõikusid äärmusesse, kus ta seadis kahtluse alla holokausti toimumise. See aga takistas toonase Front Nationali läbimurret peavoolupoliitikasse, sest Prantsusmaa küpses ühiskonnas sääraste vaadetega kaugele ei jõua. Ainuüksi see paljastab kaks olulist erinevust Le Peni ja EKRE arusaamade vahel: naiste positsioon ühiskonnas ning antisemitism.