Riikliku andmejagamise süsteemiga Facebooki ja Google'i vastu

Kuigi Facebooki- ja Google'i-sugustel suurtel platvormidel on andmekogumisel ja pakkumisel mastaabieelis, on Eestis andmeressursse, mille kaudu pakkuda siinsetele ettevõtetele nn mitmekülgsuseelist, kirjutab Tallinna Ülikooli meediainnovatsiooni professor Indrek Ibrus Äripäeva essees.

Indrek Ibrus Foto: Tallinna Ülikool

Nädala eest vahendas ERR Kantar Emori uuringutulemusi, et Eesti reklaamituru internetireklaami alajaotusest võtavad Facebook ja Google kahepeale rohkem kui kodumaised meediakanalid kokku. Täpset summat ei teata, aga tõdemus on, et kui see summa Eestisse jääks, lahendaks see praegu hinge vaakuva Eesti ajakirjanduse probleemid. Sestap tegi Ekspress Grupi tegevjuht Mari-Liis Rüütsalu ettepaneku kehtestada Eestist välja liikuvale reklaamirahale maks.