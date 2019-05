EKRE agendast lõikab kasu Kreml

Miks on eurovalimised protestivalimised, mida kujutab selles kontekstis nii läänes kui ka idas esile kerkinud paremäärmuslus ja kui ohtlik see Eestile on, rääkis poliitikavaatleja Ahto Lobjakas Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Ahto Lobjakas Foto: MIHKEL MARIPUU

Protesti aspekt on Euroopa Parlamendi valimistel üleüldine. Alati saavad seal rohkem hääli parteid, kelle poolt tavavalimistel ei hääletata. Eurovalimised ei vii reaalsete muutusteni, tavavalimisi võetakse tõsisemalt.