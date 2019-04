Valimised, kus valija laigib

Euroopa Parlamendi valimiste kampaania ja tulemus peegeldavad Eestis sisepoliitilisi protsesse – ja proteste, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.

Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv. Foto: Liis Treimann

Päeval, mil uus riigikogu Toompeale tuleb, on valmisplakatid tänavatel tagasi. 26. mai, Euroopa Parlamendi valimiste päev tuleb hooga lähemale, juba sel laupäeval lõpeb kandidaatide registreerimine. Need on ühed kummalised valimised. Põhimõtteliselt oodatakse ju valijalt, et ta ajaks sedakaudu Euroopa Liidu sise- ja ühisasju. Tegelikult avaldatakse neil valimistel pigem meelt, nagu sotsiaalmeedias laikides.