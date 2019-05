Kes tegelikku kasusaajat ei avalda, jäägu riigihangetelt kõrvale?

Hankelt kõrvaldamine pelga kahtluse pinnalt mõne kohustuse rikkumise kohta, ilma et vastav rikkumine oleks kohtuotsuses tuvastamist leidnud, ei saa riigihangetes läbipaistvust suurendada, kirjutab vandeadvokaat, KPMG Law partner Kristina Laarmaa.

Tegeliku kasusaaja avaldamise kohustuse kontekstis on avaldatud arvamust, et ettevõtted, kelle suhtes on kahtlusi nimetatud kohustuse täitmise osas, tuleks riigihangetelt tõrjuda. Üks võimalik viise selle eesmärgi saavutamisel võiks olla hanketingimustes kehtestatud kohustus tegeliku kasusaaja avaldamiseks. Ja kui peaks tekkima kahtlusi, et ettevõte ei ole tegelikku kasusaajat avaldanud, siis peaks tagajärjena pakkuja hankelt kõrvaldama. Säärase seisukohaga on raske nõustuda.