Hämarusse uppuv Tallinn kisendab valguse järele

Maksuparadiisidesse registreeritud firmad, omandisuhete peitmine ning poliitilise ja majandusliku võimu varjatud seosed tõstavad pealinnas korruptsiooniriski, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäev on resoluutselt veendunud, et avalikus sektoris, kus jaotatakse meie kõigi maksuraha, peavad asjad olema mitte ainult juriidiliselt korras, vaid ka igapidi läbipaistvad. Mida suuremad summad mängus, seda suurem on ebaausa kokkumängu risk. Sellised valdkonnad Tallinnas on näiteks prügiäri, ühistransport. Tõsiasi, et täielik võim korrumpeerib täielikult, on pealinna puhul paraku liiga sageli kinnitust leidnud.