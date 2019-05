Jonnipunn Jüri Ratase lelude hulgas

Alkoholipoliitikat kujundades sarnaneb peaminister Jüri Ratas jonnipunni nimelise mänguasjaga mängiva lapsega, kes proovib lelu erinevas suunas lükata, kuid lõpuks on see ikka vanas asendis tagasi, kirjutab Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

Aivar Hundimägi. Foto: Andras Kralla

Olen seda meelt, et eelmiste valitsuste liiga kiire alkoholiaktsiiside kergitamine oli viga, aga selle vea parandamiseks ei ole mõistlik pendel teisele poole tagasi lüüa ehk langetada aktsiisimäärasid. Võimalik, et ma eksin ja seetõttu on sümpaatne, et rahandusminister Martin Helme surus valitsuses läbi idee langetada alkoholiaktsiisi võimalikult kiiresti. Varsti saame kõik teada, kas see oli õige käik.