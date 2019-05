Mida on riigikontrollil õppida piirikoer Felixi ja viie vietnamlase juhtumist

Piiri väljaehitamise ambitsioon on algusest peale olnud üks: nii poliitikud kui ametnikud on tahtnud 100% pidavat idapiiri, ja siin on vaja teha valikuid, kas värbame täiendavalt 1500 piirivalvurit või rakendame elektroonikat, kirjutab siseministeeriumi asekantsler Raivo Küüt vastuses riigikontrollile.

Raivo Küüt. Foto: Raul Mee

Täpsemalt vastab Küüt riigikontrolör Janar Holmi avalikule kirjale.