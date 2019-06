Poks haridusareenil. Kellele võib riik abi anda?

Euroopa Komisjon sõnastas esimest korda riigiabiõiguse praktikas selge reegli, millal tuleks haridusasutust käsitleda riigiabi mõttes ettevõtjana, kellele antavad riigi toetused võivad osutuda ebaseaduslikuks riigiabiks, kirjutab TGS Balticu vandeadvokaat Triinu Järviste.

Eesti haridussüsteem on mitmekesine. Sellesse kuuluvad avalik- ja eraõiguslikud asutused, nagu lasteaiad ning üldharidus-, kutse- ja kõrgkoolid, kes võivad saada avalikest allikatest mitmekesiseid sihtotstarbelisi ja tegevustoetusi. Suur osa valdade ja linnade väljaminekutest on seotud just haridusteenuste (lasteaiad, koolid) pakkumisega, kuid avalikke toetusi on haridussektoris muidki. Nii liiguvad selles valdkonnas suured summad, konkurents on suur ja ka panused suured.