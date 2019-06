DIY – isepäise pungi idufirmalik kultuur

Punk on mõjutanud rahvusvahelist muusikaäri, kuigi see käib ideoloogiaga algselt justkui põhimõtteliselt vastuolus, kirjutab etnoloog Aimar Ventsel Äripäeva essees.

Pungimaailmas professionaalset muusikaäri edendava Epitaph Recordsi esindatavate artistide hulka kuuluv Weezer esinemas 2014. aastal USAs Doveris Firefly Music Festivalil. Foto: AP/Scanpix

Umbes pool aastat tagasi avastasin YouTube’is kanali, mille nimi on Punk Rock MBA. Veab seda kanalit üks ameerika kutt, nimeks Finn McKenty. Kanali tutvustuses seisab, et kanalis annab Finn informatsiooni ja inspiratsiooni inimestele, kes tahavad elada elu omaenda tingimustel ehk siis DIY. DIY tähendab do it yourself – lahtiseletatuna tee see/seda ise - ja DIY on punkideoloogia põhialus.