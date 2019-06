Rivo Reitmann: kõigutame suhtumist ümbrikupalka

Kuigi Eestis on maksudena tasumata jääv summa viimase viie aasta jooksul kahanenud enam kui kaks korda, on majanduskeskkonda jäänud kummitama tööjõumaksude tasumata jätmise ehk ümbrikupalga probleem, kirjutab maksu- ja tolliameti peadirektori asetäitja Rivo Reitmann.

Rivo Reitmann. Foto: MTA

Ümbrikupalk moodustab laekumata maksudest üle poole ning see on kõige suurema ulatusega maksuprobleem – ümbrikupalgaga on oma karjääri jooksul otse või kaudselt kokku puutunud suur osa töötajatest.