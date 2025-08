Tagasi 01.08.25, 12:14 Nelli Janson: tundub, et USA börs on täiesti kuulikindel USA tehnoloogiasektoris toimuvatele arengutele pole praegu suurt konkurentsi, märkis LHV investorkogukonna juht Nelli Janson, kommenteerides rekordite tulva USA börsil.

LHV investorkogukonna juht Nelli Janson.

Foto: Liis Treimann

Sageli võrreldakse tänast olukorda börsil 2000. aasta “dotcomi-mulli” ajastuga, mil tehnoloogiaaktsiad kerkisid kiiresti, toomata veel päris tulu. Jansoni sõnul sarnasusi on. “Tollal piisast mõnel ettevõttel kodulehe tegemisest, et aktsia hüppaks 100%. Nüüd piisab AI mainimisest konverentskõnes, et aktsia lendaks.”

Samas jutud, et praegu on asi dotcomi mullist veelgi suurem ja võib iga hetk pauguga katki minna, ei heiduta väga kedagi, ütles Janson. Kuigi kindlasti tuleb ette ajutisi hingetõmbepause, leiab Janson, et tehisintellektisektor on pikas perspektiiviis alles kasvutsükli alguses.

Janson soovitab kasvuperspektiivi otsida tehnohiidude asemel tehisaru toetavatest tugifirmadest. "AI ei ole ainult kiibid või pilvetehnoloogia. On hästi palju tugiteenuseid, et AI kremplit üleval hoida, tihtipeale need jäävad varju, aga võivad tulevikus pakkuda investoritele isegi rohkem."

Lisaks selgitas Janson intervjuus, miks olid Apple’i teise kvartali tulemused üllatavalt tugevad, samal ajal kui Amazoni omad valmistasid pettumuse.

Küsis Kaspar Viira.