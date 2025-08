Meta üllatas: väljasurevast dinosaurusest on saanud tehisintellekti tiiger

Meta Platformsi kvartalitulemused tuletasid taas meelde, kui õrn on piir investeerimisotsuse ja kahetsuse vahel. Kunagi müüdud aktsia tõusule tagantjärele vaadates jääb mul vaid tõdeda, et tehisintellekti lainele on Meta sõitnud võimsamalt, kui keegi oskas aimata.