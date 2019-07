Heiki Lindpere: merereostusega tuleb selgus majja tuua

Merekeskkonna kaitse seadusega on aeg õigusselgus luua, et Eesti kohtutel oleks midagi süüdlastelt välja mõista, mitte ainult leppida kompromisside kinnitamisega, kirjutab Tallinna Ülikooli rahvusvahelise õiguse lektor Heiki Lindpere.

Heiki Lindpere Foto: erakogu

Karistusseadustik on üks omapärane seadus, mida selle vastuvõtmisest alates on 111 korda muudetud või täiendatud. Seetõttu tundub, et iga justiitsministri või valitsuskoalitsiooni põhiline tegevus õigusloomes on olnud karistuspoliitika kobestamine, sh rahvusvahelise õiguse mõju tõttu, kuid ikkagi ei saa saavutatuga rahul olla.