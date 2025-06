Tagasi ST 16.06.25, 12:35 Prangli saar – Põhja-Eesti salajane pärl, mis kutsub aastaringselt külastama Enamik inimesi teab unepealt Eesti suurimaid saari nagu Saaremaa ja Hiiumaa, kuid väikseid Põhja-Eesti saari tuntakse vähem. Vaid 6.44 ruutkilomeetrine Kolga lahes asuv Prangli saareke asub tunnise meresõidu kaugusel Leppneeme sadamast ning võib saabujat positiivselt üllatada moel, mida aimatagi oska.

Kelnase sadam Pranglil võtab vastu külalisi oma alustega või liinilaevaga Wrango.

Foto: Simo Sepp

Kahtlemata on iga Eesti saar omanäoline ja eripärane. Prangli on Põhja-Eesti ainuke põlisasustusega saar ning siin on järjepidavalt elatud juba üle 600 aasta. Lääneotsa külas on säilinud arhailised, vanad puitarhitektuuri ja kiviaedadega kalurikülad, mida teistel saartel ei kohta. Prangli vanem põlvkond räägib veel oma keelemurrakut. Pranglil saab näha, et Eesti põhjarannikul leidub maagaasi, kuna saarel asub ka oma maagaasiläte.

Prangli ainulaadne eluviis

Pranglil on meretagune elurütm, siin elatakse aastaringselt, omas ajas ning oma kogukonna reeglite kohaselt. Tihti öeldakse, et elu on rahulik, nagu elaks vanajumala seljataga. Saare mitmekesine loodus ei jäta külmaks küll mitte kedagi. Kui millestki on väiksel saarel puudust, siis ilmselt elanikest – aastaringselt toimetab siin vaid 60-70 inimest. Saarekülalisi käib aga igal aastal aina rohkem. On nii omapäi uitajaid kui grupiga tulijaid. Pranglil käiakse nii sõpruskondadega, kollektiividega kui ka õpilasgruppidega. Grupireiside korraldusega tegeleb saarel Prangli Reisid , kes mereturismis toimetanud juba 15 aastat. Lisaks Prangli saare reisidele saab nende abiga sõita ka Keri ja Aksi saarele, samuti minna hülgevaatlusretkedele.

veokatuure. Sadamas on avatud jalgrattalaenutus, millega saab kaasa tasuta telefonis töötava digigigiidi. Neile, kes soovivad pikemaks jääda, on suvisel ajal pakkuda majutusi igale maitsele ja rahakotile. Aastaringselt on avatud põhjakaldal asuv uus majutus, Loodusenergia maja. Turismihooajal on avatud nii restoran kui kohvikud. Prangli saar on just parasjagu suur, et seda ühe päevaga läbida. Autoga saarele minna ei ole soovitav, sest liinilaevale mahubki ainult üks auto. Kõige sobivamaks liiklusvahendiks on jalgratas, kohalike käest saab tellida ka Sadamas on avatudmillega saab kaasa tasuta telefonis töötava digigigiidi. Neile, kes soovivad pikemaks jääda, on suvisel ajal pakkuda majutusi igale maitsele ja rahakotile. Aastaringselt on avatud põhjakaldal asuv uus majutus, Turismihooajal on avatud nii restoran kui kohvikud.

Saare loodus ja kultuur on tõeline elamus aastaringselt

Prangli on avastamist väärt aastaringselt. Kes soovib vaiksemalt saarel ringi kulgeda, siis varasügis on selleks imeline aeg. Prangli on põhjapoolseim paik, kus inimesed aastaringselt elavad. Geograafiliselt algab siin suvi veidi hiljem, kuid kestab sellevõrra pisut kauem. Suvistel nädalavahetustel saarele tulles tasub laevapiletid ette osta.

Annika Prangli sulest ilmus hiljuti raamat "Minu Prangli. Elu vanajumala seljataga".

Foto: Siim Karnõ Lääneotsa külas asuvad puitarhitektuuriga omanäolised kalurikülad.

Foto: Janet Efrat Päikese värvimängud suvel saare põhjarannikul.

Foto: Simo Sepp

Saarelood said raamatusse kirja

Hiljuti ilmus raamat Prangli saarest ja selle elust, "Minu Prangli. Elu vanajumala seljataga", mille autoriks on Annika Prangli. Raamatust saab lugeda saare loodusest, vaatamisväärsustest ja igapäevasest elust saarel. Kindlasti on see raamat külalisele hea kaaslane.

Katkend Annika Prangli raamatust “Minu Prangli. Elu vanajumala seljataga” Eestis leiab võrratu loodusega mereäärseid paiku igal pool. Saarigi tuleb meie riigis iga paari aasta tagant loendamisega juurde, üks väiksem kui teine. Aga Prangli lihtsalt lummab oma hingematvate päikeseloojangute, saladuslike seenemetsade, lõhnavate kibuvitsaõieliste liivarandade ning kadastike-männimetsade-kivikülvide-liivaväljade vaheldumisega. Seletamatu õhus hõljuv rahu on loodust armastavale inimesele sõltuvust tekitav.