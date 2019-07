Uku Varblane: kas maksustada kütust või läbitud kilomeetreid?

Tegelike kulude arvesse võtmiseks võiks kaaluda sõiduautode maksustamist läbisõidu- ja tsoonipõhiselt, kirjutab Arenguseire Keskuse ekspert Uku Varblane.

Uku Varblane Foto: Arenguseire Keskus

Traditsiooniliselt on maanteetranspordi puhul maksustamise fookuses olnud mootorikütused ja kütuseaktsiisid. Seoses elektri- ja teiste fossiilseid kütuseid mittekasutavate sõidukite levikuga on paslik läbi mõelda, kuidas muuta maksubaasi, et võtta paremini arvesse transpordiga kaasnevaid tegelikke kulusid ning ühtlasi tagada maksutulude jätkusuutlikus.