Kristiina Rebane: kellel on õigus – Eesti riigil või Tallinna Veel?

Professionaalne investor peab investeeringu tegemise eel arvestama kõigi asjaoludega, sealhulgas võimalusega, et õigusruum võib muutuda, kirjutab Klauberg Baltics advokaat Kristiina Rebane, analüüsides hiljuti Eesti riigi kasuks ja Tallinna Vee kahjuks langetatud Maailma Panga mahukat vahekohtu otsust, mis võtab enda alla üle 200 lehekülje.

Kristiina Rebane. Foto: Olivier De Rycke

Kaasus on seda enam huvitav, et Tallinna linna ja ettevõtte vahel sõlmitud tariifileping on formaalselt jätkuvalt kehtiv, kuid seda ei ole seadusemuudatuse tõttu võimalik rakendada.