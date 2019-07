Neeme Korv: Nobe möödalask

Head kolleegid-ajakirjanikud, kes eelmisel nädalal Äripäeva raadio saates „Äripäev eetris“ tõid Eestis arendatava elektriauto Nobe loiult kulgenud ühisrahastuse kampaaniat analüüsides esile sõiduki turvalisuse teema, tabasid naelapead.

Nobe prototüüp Tallinnas Raekoja platsil. Foto: INTS KALNINS

Innovaatorid nurisevad tihti, et nende projektid pärinevad n-ö teiselt planeedilt ning valitsevad tagurlikud hoiakud ei suuda oma ajast ees olevat mõtlemist vääriliselt hinnata. Eks neil ole mõnikord õigus ka, ent liiklusohutuse alal on viimastel kümnenditel maailmas astutud pikki samme ja seda tänu sellele, et autotööstus on pidanud arvestama üha rangemate turvanõuetega.