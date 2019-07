Elekter säristab ajusid ja automaailma

Kliima soojenemisest tingitud ranged nõuded suunavad autotööstust elektriautosid arendama ja valitsusi elektrit toetama, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Kuigi päev, mil Tallinna tänavad on täitunud isejuhtivatest elektriautodest, on veel kaugel, tõdeb Äripäev, et automaailm, ja laiemalt ka inimeste ühest kohast teise toimetamise süsteem, on kiires muutumises. Sellega tuleb kohaneda ja kaasa minna või siis loobuda ja tee noortele vabastada, nagu otsustas elutargalt teha näiteks Silberauto müünud Väino Kaldoja.