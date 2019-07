Mina ei julge Eesti elektriautoga sõita 130 km/h

Nobe on suutnud Indiegogo ühisrahastusplatvormil koguda vaid 5500 eurot, kui siht on ligi 90 000 eurot. Foto: INTS KALNINS, Reuters/Scanpix

Nädala olulisemaid teemasid kokkuvõtvas saates „Äripäev eetris“ pälvis nädala kaotaja tiitli hiljuti rahakaasamise raskust tunnistanud Eesti elektriauto Nobe looja Roman Muljar.

Teemat arutanud Äripäeva ajakirjanikud tunnistasid, et kui lähtuda turvalisusest, siis nemad ei julgeks Muljari loodud autoga sõita. „See on ilus auto, see on unikaalne, aga ma ei julgeks sellega sõita 130 km/h,“ tunnistas Äripäeva börsitoimetuse liige Kaspar Allik, viidates sõiduki maksimaalsele sõidukiirusele.

Samuti tunnistas arvamustoimetusest Askur Alas, et ei ole täheldanud isegi, kas autol on turvavööd olemas. Samas hoiavad nii Allik kui ka Alas autotootjale edaspidiseks pöialt, et projektil läheks hästi.

Nobe torkas sel nädalal silma sellega, et tootmise käima lükkamiseks napib igal sammul raha ning isegi mõnda aega tagasi ühisrahastusplatvormil Indiegogo alustatud kampaania ei taha kuidagi vedu võtta.

Nädala võitjaks osutusid Eesti käsitööõlle tootjad, kes paistsid silma näiteks Viljandi folgi koostööpartneriks saamisega, kui välja vahetati A. Le Coq. Alas lisas, et käsitööõlletootjad sobivad kokku folgi mõtteviisiga, mis soodustab mitmekesisust ja isetegemist.

Lisaks räägiti pikemalt olulisematest teemadest nagu Swedbanki rahapesuasja uued detailid, Euroopa Komisjoni ametisse astuva presidendi Ursula von der Leyeni ideest kehtestada alampalk Euroopa Liidus, Paljassaare toppavast hiidarendusest, president Kersti Kaljulaidi teravatest sõnadest EKRE suunas ja väikeettevõtjate murest valitsuses vestluspartneri leidmisel.

Saates arutlesid Äripäeva ajakirjanikud Askur Alas, Kaspar Allik ja Ken Rohelaan.

