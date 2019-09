Heleri Holm: sääst taastuvenergia abil

Inimkond kihutab eluohtliku tempoga energiatarbimise kiirteel, kus sõiduvahendite valik on hoomamatult lai, kiirused ning sõitjate nõudmised aina suurenevad, kirjutab Teaduspark Tehnopol Startup Inkubaatori projektijuht Heleri Holm.

Heleri Holm. Foto: Ingrida Pjatkovskaja

Aastaks 2040 on ennustatud maakera elanike arvuks üle 9 miljardi inimese, mis USA Energia Informatsiooni Agentuuri hinnangul toob endaga kaasa energiavajaduse kasvu kuni 28%. Ent täna peamiselt kasutatavad mittetaastuvad energiaallikad ei ole jätkusuutlikud ning kahjustavad keskkonda jäädavalt. Inimkonna ellujäämise seisukohalt on vältimatu, et iga tarbija mõistaks oma valikute kaalu.