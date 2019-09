Kirill Vigul: rahapesuhirmus pangad teevad korralike välisinvestorite elu raskeks

Pangad keerasid rahapesuvastase võitlusega vindi üle, mis takistab korralike ettevõtete Eestisse tulekut, kirjutab 1Partner Kommertskinnisvara juht Kirill Vigul.

Kirill Vigul. Foto: Erakogu

Nõustame välisfirmasid Eestis sobivate pindade leidmise ning äri sisseseadmisega, mis on viimase aastaga järjest keerulisemaks muutunud. Ka suurtel ja väga usaldusväärse taustaga välisfirmadel on siin äri avamisega probleeme. Juba on sõlmitud vajalikud kokkulepped ja üürilepingud, aga kui pangakonto avamine osutub võimatuks, siis sellega ei oska ettevõtted arvestada.