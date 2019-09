Paavo Nõgene: tõde selgub Excelis

PPP-versiooni läbikalkuleerimist ja -analüüsimist taristuobjektide puhul välistama kindlasti ei peaks, kirjutab Tallink Grupi juht Paavo Nõgene.

Paavo Nõgene. Foto: Raul Mee

Maanteede kiire valmisehitamine aitab kindlasti kaasa nii majandusarengule kui ka liiklussurmade vähenemisele. Oluline on siinkohal ilmselt asjaolu, et riik võib küll laenu võtta, kuid kas riik saab ka seda laenuraha kasutada teedeehituseks, kuna see ilmselt hakkaks mõjutama riigieelarve tasakaalu ning kehtivate tasakaalureeglite juures ei pruugi laenuvõtmisest olla kasu.