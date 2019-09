Allan Parik: nõiaring, millega raha voolab Eestist välja

Küpsemas on nõiaring, kus kodumaist pensionisammast lammutatakse ajal, mil on vaja finantseerida suuri taristuprojekte, mille rahastamiseks kaasatakse siis välisinvestoreid, kes viivad teenitava kasumi Eestist välja, arvab SEB Eesti juht Allan Parik.

Allan Parik. Foto: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES

Eriti just tänases intressikeskkonnas on riigil endal võimalik alati kaasata investeeringute tegemiseks kapitali odavamalt, kui seda saab teha eraettevõte. Nii on kindel, et PPP-skeemi kasutamisel saab projekti finantseerimine olema kallim, kui riigi enda võetava laenu korral. Seetõttu täidab võimalik riigimaanteede ehitus koostöös erasektoriga ennekõike eesmärki proovida mööda hiilida riigi eelarvepoliitikale seatud piirangutest.