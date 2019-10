Ahto Saks: tehisintellekt sirutab riigikogule abikäe

Ahto Saks. Foto: Erik Peinar

Tehisintellektist on saanud väga kuum teema IT-maailmas ja tehisintellektist räägitakse kui uuest inimkonna päästerõngast, samas kui teema ise on suhteliselt vana, kirjutab riigikogu kantselei haldusdirektor Ahto Saks.

Nii kaua, kui meie arvutid Turingi testi sooritada ei suuda, ei saa veel rääkida tehisintellektist selle otseses tähenduses – tehislik intellekt. Olen kindel, et Turingi testi läbimine ei ole enam mägede taga, kuid siiski tahame juba uskuda, et räägime tehislikust intellektist. Pigem on tegemist siiski kitsalt defineeritud ülesande täitmiseks mõeldud süsteemiga. Olgu sellega intellektiga kuidas on, aga tegu on kindlasti tehnoloogiaga, mis on meil juba praegu erinevates vormides igapäevases kasutuses ning jääb meiega tõenäoliselt igavesti. Sellele tehnoloogiale saab juba praegu usaldada olulisi tegevusi, mida inimene ei pea vajalikuks ise teha, või uusi ülesandeid, millega saab arvuti paremini hakkama.