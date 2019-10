Avo Kaasik: juht kui tulevane ettevõtja

Meie ettevõtjad ei ole harjunud mõtlema võimalusele oma äri juhtkonnale müüa ning teiselt poolt on vaja juhte julgustada ettevõtjateks hakkama, kirjutab tippjuhtide leidmisele spetsialiseerunud firma Kaasik & Karolin asutaja Avo Kaasik.

Avo Kaasik. Foto: Andras Kralla

Ärevad uudised maailma majanduse seisust peaksid meid panema mõtlema muu hulgas ka sellele, kuidas senisest paremini oma ettevõtluse struktuuri värskendada ja ergutada. Üks majanduse võtmeküsimus on üha enam juhtide kvaliteet ning sellega seonduvalt ka tippjuhtide enda ambitsioon majanduse arengusse panustada. Heaks juhiks ei sünnita, vaid arenetakse igapäevaste probleemide lahendamise, uute lahenduste katsetamise, pideva töö ja õppimisega. Juhi peamine ülesanne on ettevõtte väärtuse kasvatamine, seda nii omanikele, klientidele, töötajatele kui ka laiemalt riigile. Samas, kui aga saabub päev, mil juht tunneb, et aeg on küps järgmiseks sammuks – hakata ise ettevõtjaks –, siis on mõistlik hakata tegutsema selle sihiga teadlikult.